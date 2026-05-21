В Уфе около кожно-венерологического диспансера нашли тело пациента

СК проводит проверку, криминальных следов предварительно не нашли.

В Уфе днем во дворе кожно-венерологического диспансера обнаружили тело 51-летнего мужчины. По предварительным данным, он поступил в медучреждение на лечение накануне.

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, по факту гибели мужчины начата проверка, а на месте уже провели осмотр. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.

По данным «Башинформа», криминала в смерти пациента нет.

