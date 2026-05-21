В Уфе пропал 20-летний молодой человек

Фото: Лиза Алерт

В Уфе начались поиски 20-летнего Айрата Ишмиева, местонахождение которого остается неизвестным с 20 мая. Ориентировку распространили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Сообщается, что молодой человек проживает в столице Башкирии. Его рост составляет около 194 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие. На момент исчезновения он был одет в белую футболку с полосками, зеленые шорты и серые кроссовки. Поисковики отмечают, что пропавший может находиться в любом районе города и просят откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении. Связаться с волонтерами можно по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или через экстренные службы 112.

