Выпавшего из окна четвертого этажа малыша вертолетом доставили в Уфу

Сейчас состояние маленького пациента врачи оценивают как средней тяжести.

Малыша, который выпал из окна в Нефтекамске 6 мая, санитарной авиацией доставили в Уфу. Напомним, две недели назад в квартире жилого дома на улице Ленина мальчик забрался на подоконник, пока мама отвернулась всего на минуту, оперся на москитную сетку и выпал с четвертого этажа. Его в тяжелом состоянии положили в реанимацию центральной городской больницы Нефтекамска.

Как рассказали в пресс-службе минздрава Башкирии, после первой помощи в Нефтекамской ЦРБ маленького пациента на вертолете детской санавиации перевезли в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Теперь врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

