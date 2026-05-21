В Башкирии арестовали 22-летнего парня, по вине которого в ДТП погиб подросток

В Иглинском районе Башкирии суд отправил под стражу 22-летнего водителя, который устроил смертельное ДТП. Как сообщили в прокуратуре республики, мера пресечения действует до 20 июля 2026 года.

Напомним, авария произошла 19 мая около 23 часов на 26-м километре автодороги Иглино – Красный Восход. В день трагедии водитель автомобиля «СЕАЗ» был пьян и не имел прав. Он не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. 13-летний племянник молодого человека, который ехал с ним, погиб на месте от полученных травм.

В прокуратуре добавили, что надзорное ведомство следит за ходом и результатами расследования.

