Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит21 мая 2026 10:30

В Башкирии арестовали 22-летнего парня, по вине которого в ДТП погиб подросток

Суд арестовал пьяного 22-летнего водителя, по вине которого погиб 13-летний пассажир
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Подросток скончался на месте от полученных травм.

Подросток скончался на месте от полученных травм.

В Иглинском районе Башкирии суд отправил под стражу 22-летнего водителя, который устроил смертельное ДТП. Как сообщили в прокуратуре республики, мера пресечения действует до 20 июля 2026 года.

Напомним, авария произошла 19 мая около 23 часов на 26-м километре автодороги Иглино – Красный Восход. В день трагедии водитель автомобиля «СЕАЗ» был пьян и не имел прав. Он не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. 13-летний племянник молодого человека, который ехал с ним, погиб на месте от полученных травм.

В прокуратуре добавили, что надзорное ведомство следит за ходом и результатами расследования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.