В Башкирии ожидаются заморозки до -2 градусов в воздухе и на почве

Завтра, 22 мая, на востоке Башкирии похолодает. Синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов как в воздухе, так и на поверхности почвы. Об этом предупредили в МЧС по республике. В западных районах, напомнили спасатели, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Жителей просят строго соблюдать меры безопасности, не жечь костры на природе и очень аккуратно обращаться с огнем.

Напомним, с 30 апреля в Башкирии действует особый противопожарный режим. За его нарушение грозят крупные штрафы и даже уголовная ответственность.

