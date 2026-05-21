Башкирия заняла 10-е место в России по вводу жилья

Более 3,2 миллиона квадратов ввели в Башкирии. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Башкирия попала в десятку лучших регионов России по темпам прироста жилищного фонда за 2025 год. Топ опубликовало аналитическое агентство «ПромРейтинг».

Так, республика заняла 10-е место с показателем 3 миллиона 259 тысяч квадратных метров введенного жилья. По всей стране объем нового строительства достиг 120,3 миллиона квадратов, что на 20 процентов больше, чем годом ранее.

Лидерами рейтинга стали Московская область (21,4 миллиона квадратных метров), Москва (8,3 миллиона) и Нижегородская область (6,6 миллиона). В первой пятерке также оказались Краснодарский край и Чечня. Эксперты отметили, что объемы строительства в сельской местности растут быстрее, чем в городах – 28 процентов против 17 процентов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.