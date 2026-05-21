В Башкирии с начала года 6,7 тысячи семей направили маткапитал на жилье

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Башкирии с начала текущего года больше 6,7 тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала. Общая сумма одобренных заявок превысила 4,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по республике.

Материнский капитал разрешено использовать на покупку квартиры, дома, его части или комнаты как на первичном рынке, так и на вторичном. При этом жилье обязательно должно находиться на территории России. Его оформляют в общую долевую собственность всех членов семьи. Деньги также можно направить на реконструкцию жилья, но только если после работ увеличится жилая площадь, но обычный ремонт из маткапитала оплатить нельзя.

Подать заявление о распоряжении средствами можно через портал «Госуслуги», в клиентских службах Социального фонда по РБ, в МФЦ или прямо в банках, когда оформляют кредит на жилье.

