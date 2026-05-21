В Уфе открыли улицу Владимира Жириновского

Владимир Жириновский скончался в 2022 году в возрасте 75 лет.

В Уфе сегодня, 21 мая, официально открыли улицу имени Владимира Жириновского.

Ранее депутаты уфимского горсовета одобрили присвоение имени Жириновского одной из новых улиц столицы. Перед этим среди горожан провели опрос, в котором приняли участие 2761 человек, из них 59 процентов поддержали инициативу.

Напомним, новая улица находится на границе Ленинского и Демского районов, недалеко от деревни Ветошниково. Ее протяженность – 800 метров.

Добавим, что Уфа стала вторым городом в России после Москвы, где в честь политика назвали улицу.

