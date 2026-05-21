Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит21 мая 2026 8:30

В Уфе 19-летний студент забрал 200 тысяч у таксиста, но попался полиции

Полицейские задержали уфимского студента, работавшего на мошенников
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Студент признался, что действовал по указанию организаторов за процент.

Студент признался, что действовал по указанию организаторов за процент.

Сотрудники уголовного розыска Уфы задержали 19-летнего студента, который работал курьером у мошенников и помог похитить 200 тысяч рублей у 90-летнего пенсионера. Об этом сообщает МВД по Башкирии.

В ведомстве рассказали, что пожилому мужчине позвонили неизвестные и по стандартной схеме сообщили, что его внучка попала в аварию и ей срочно нужны деньги на лечение. Пенсионер снял со счета 200 тысяч и передал их через таксиста. Водитель, не зная, что участвует в преступлении, доставил пакет с деньгами по нужному адресу, где его ждал молодой человек в белых наушниках. Парень забрал деньги, чтобы потом передать организаторам. Полицейские по ориентировке, составленной со слов таксиста, быстро вычислили и задержали курьера.

Студент сознался, что выполнял указания мошенников, которые пообещали ему процент от похищенной суммы. В МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.