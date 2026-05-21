В Уфе 19-летний студент забрал 200 тысяч у таксиста, но попался полиции

Студент признался, что действовал по указанию организаторов за процент.

Сотрудники уголовного розыска Уфы задержали 19-летнего студента, который работал курьером у мошенников и помог похитить 200 тысяч рублей у 90-летнего пенсионера. Об этом сообщает МВД по Башкирии.

В ведомстве рассказали, что пожилому мужчине позвонили неизвестные и по стандартной схеме сообщили, что его внучка попала в аварию и ей срочно нужны деньги на лечение. Пенсионер снял со счета 200 тысяч и передал их через таксиста. Водитель, не зная, что участвует в преступлении, доставил пакет с деньгами по нужному адресу, где его ждал молодой человек в белых наушниках. Парень забрал деньги, чтобы потом передать организаторам. Полицейские по ориентировке, составленной со слов таксиста, быстро вычислили и задержали курьера.

Студент сознался, что выполнял указания мошенников, которые пообещали ему процент от похищенной суммы. В МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

