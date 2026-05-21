В Башкирии предприниматель украл субсидию по нацпроекту на полмиллиона рублей

Прокуратура выяснила, что документы на субсидию содержали ложные сведения.

В Чишминском районе Башкирии возбудили уголовное дело против предпринимателя за мошенничество с деньгами из нацпроекта. Бизнесмен получил 500 тысяч рублей на открытие мобильной кофейни, но обманул Министерство предпринимательства и туризма республики.

Прокуратура района проверила, как расходуют бюджетные средства. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель участвовал в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности». Он направил в министерство заявку на субсидию и попросил возместить часть затрат на ведение бизнеса. Коммерсант приложил документы с ложными сведениями, и ему перечислили 500 тысяч рублей, тем самым он нанес ущерб министерству.

По материалам прокуратуры возбудили уголовное дело. Надзорное ведомство следит за ходом и результатами расследования.

