НовостиЧто происходит21 мая 2026 8:00

В Башкирии предприниматель украл субсидию по нацпроекту на полмиллиона рублей

В Башкирии бизнесмен получил 500 тысяч рублей на мобильную кофейню, но обманул чиновников
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокуратура выяснила, что документы на субсидию содержали ложные сведения.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чишминском районе Башкирии возбудили уголовное дело против предпринимателя за мошенничество с деньгами из нацпроекта. Бизнесмен получил 500 тысяч рублей на открытие мобильной кофейни, но обманул Министерство предпринимательства и туризма республики.

Прокуратура района проверила, как расходуют бюджетные средства. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель участвовал в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности». Он направил в министерство заявку на субсидию и попросил возместить часть затрат на ведение бизнеса. Коммерсант приложил документы с ложными сведениями, и ему перечислили 500 тысяч рублей, тем самым он нанес ущерб министерству.

По материалам прокуратуры возбудили уголовное дело. Надзорное ведомство следит за ходом и результатами расследования.

