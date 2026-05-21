В Башкирии приставы нашли 43-летнюю должницу в шкафу среди вещей

Должницу оштрафовали на 20 тысяч рублей и доставили в отделение.

В Караидельском районе судебные приставы нашли 43-летнюю женщину, которая скрывалась от них в шкафу. Она не платила алименты на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Башкирии.

Как рассказали приставы, должницу долго не могли найти: она не брала трубку, не открывала дверь, а соседи сказали, что она уехала работать в Москву. Через несколько недель одна соседка позвонила и сообщила, что женщина вернулась. Приставы сразу вынесли постановление о принудительном приводе, а когда они пришли по адресу, дверь открыл сожитель и заявил, что женщины нет. Но в какой-то момент сотрудник услышал шорох из шкафа и попросил открыть дверцу. Там, среди сложенных вещей, и сидела должница.

Женщину доставили в отделение судебных приставов, составили административный протокол и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

