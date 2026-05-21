В селе Башкирии достраивают стадион с крытой трибуной на 500 мест

«Аургазы-Арена» совсем скоро откроет двери для жителей района.

В селе Толбазы Аургазинского района продолжают строить стадион «Аургазы-Арена». Ход работ проверил вице-премьер Башкирии и министр спорта Руслан Хабибов. Он отметил, что спортивная арена получается современной и многофункциональной.

На территории разместят большое футбольное поле с искусственным газоном, тренировочную зону для воркаута, круговые и прямые беговые дорожки, площадки для баскетбола и пляжного волейбола, коробку для хоккея с шайбой, а также крытую трибуну на 500 мест.

Руслан Хабибов подчеркнул, что работы идут хорошими темпами.

