Нейрохирурги Уфы удалили глиобластому у пациента, сохранив ему движения

Пациент с глиобластомой сохранил способность двигаться.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что врачи республиканского онкологического диспансера провели две сложнейшие операции на головном мозге. Первый случай касался 55-летнего мужчины, у котого обнаружили глиобластому в теменно-затылочной области.

Опухоль, по словам главы ведомства, развивалась в опасной близости к моторным зонам и грозила полным параличом. Мужчине требовалась радикальная супратотальная резекция – чрезвычайно сложное вмешательство, которое нуждается в высокой квалификации нейрохирурга, современном оборудовании и тщательном планировании. Глиобластома считается одной из самых опасных опухолей центральной нервной системы, которая прорастает в окружающие ткани мозга и часто находится в функционально значимых зонах. Несмотря на это, операционная бригада смогла удалить опухоль, сохранив проводящие пути. Пациент покинул диспансер, сохранив полную подвижность.

Второй случай – женщина с менингиомой в краниовертебральной зоне. Это место, где головной мозг соединяется со спинным. Опухоль поразила уровень первых шейных позвонков. Врачи проявили мастерство и удалили сам матрикс – зону роста опухоли. Это минимизировало риск того, что менингиома вернется.

