Две новые базы отдыха построят в Башкирии

Радий Хабиров подписал распоряжения о передаче земли инвесторам без торгов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал четыре распоряжения о предоставлении инвесторам земельных участков в аренду без торгов. На этих территориях компании собираются реализовать свои проекты.

Два участка получила компания «Голд-Продукт». В Архангельском районе там построят базу отдыха «Воды Инзера», еще два земельных надела передали ООО «Горизонт» – для создания туристической базы «Берлога». В Стерлитамаке на улице Карла Либкнехта появятся торговые ряды «Шахтау», на площади участка в 7767 квадратных метров. Проект реализует компания «СтройЗаказ».

Кроме того, в этом же городе ООО «Развитие» получило в аренду участок площадью 78 тысяч квадратов возле дома №7а по улице Профсоюзной. Там построят объект придорожного сервиса – многофункциональный центр для экспертизы, диагностики и ремонта автомобилей.

Минземимуществу республики поручили заключить с инвесторами договоры аренды. Контролировать исполнение поручений будет вице-премьер и глава министерства Наталья Полянская. Это следует из документов, опубликованных на портале правовой информации Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.