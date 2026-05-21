В Уфе, Стерлитамаке и Салавате до вечера действует режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий продлится до 20 часов.

В Башкирии объявили режим «черного неба». Сегодня, 21 мая, неблагоприятные метеорологические условия действуют в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Причиной стали безветренная погода и высокое атмосферное давление. Из-за этого вредные выбросы от заводов и выхлопные газы машин не рассеиваются, а копятся у самой земли.

По данным минэкологии республики, режим продлится до 20 часов. Промышленным предприятиям в этот период предписали снизить объемы выбросов, а жителям рекомендуют меньше времени проводить на улице и держать окна закрытыми.

