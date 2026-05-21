За год число больных гриппом в Башкирии выросло с 8,7 до 18 тысяч человек

В Роспотребнадзоре раскрыли данные по заболеваемости за 2025 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Роспотребнадзоре обнародовали статистику по заболеваемости гриппом за 2025 год. В Башкирии число зараженных за год выросло больше чем в два раза: если в 2024 году в республике зафиксировали 8712 случаев гриппа, то в 2025 году пациентов стало уже 18 086.

В целом по стране тоже отмечен резкий скачок. За год количество больных увеличилось более чем в три раза – с 178 тысяч до 549,4 тысячи человек.

По итогам 2025 года Башкирия оказалась на четвертом месте в России по числу пациентов с гриппом. Антирейтинг возглавила Москва – там заболели 76 868 человек. На втором месте Санкт-Петербург (40 975 больных), на третьем – Краснодарский край (19 557). Самое маленькое число заболевших зарегистрировали в Ингушетии (13 человек) и Чечне (21 человек).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.