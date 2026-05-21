За сутки в Башкирии потушили четыре пожара сухой травы

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили свежие данные об оперативной обстановке. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали четыре возгорания сухой растительности. Так, огонь тушили в городах Сибай и Кумертау, а также в Краснокамском и Баймакском районах.

- Все пожары ликвидировали, - отметили в ведомстве.

С начала 2026 года в Башкирии возникло 8 лесных пожаров. Огнем пройдено больше 80 гектаров. Кроме того, произошло 169 загораний сухой травы на общей площади свыше 315 гектаров. В ведомстве отметили, что ситуацию держат на контроле.

