НовостиПроисшествия21 мая 2026 5:00

За сутки в Башкирии потушили четыре пожара сухой травы

С начала года в регионе возникло 8 лесных пожаров на 80 гектарах
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Все пожары удалось ликвидировать, пострадавших нет.

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили свежие данные об оперативной обстановке. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали четыре возгорания сухой растительности. Так, огонь тушили в городах Сибай и Кумертау, а также в Краснокамском и Баймакском районах.

- Все пожары ликвидировали, - отметили в ведомстве.

С начала 2026 года в Башкирии возникло 8 лесных пожаров. Огнем пройдено больше 80 гектаров. Кроме того, произошло 169 загораний сухой травы на общей площади свыше 315 гектаров. В ведомстве отметили, что ситуацию держат на контроле.

