Безработный из Нефтекамска перевел мошенникам более 3 миллионов рублей

Житель Башкирии лишился всех накоплений, поверив в легкий заработок. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Нефтекамска обратился 41-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Безработный мужчина решил увеличить свои деньги. Он перевел через криптокошелек на неизвестный адрес больше 3 миллионов рублей – все свои накопления. Приложение, куда должны были поступить средства, оказалось фейковым: перевод на счете отображался, но снять деньги было уже невозможно.

Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.