В Нефтекамске отремонтируют здание государственной филармонии

20 мая в ходе своей рабочей поездки в Нефтекамск Радий Хабиров посетил городскую филармонию, которая сейчас переживает капитальный ремонт. Напомним, что обновление культурного объекта проводится в рамках нацпроекта «Семья». На сегодняшний день тут уже отремонтировали кровлю и обновили фасад, заменили витражи, а также благоустроили входную группу, холл и гардеробную. Также на здании филармонии появилась наружная подсветка, крыльцо облицевали благородным гранитом и, конечно, привели в порядок окружающую территорию. В ближайших планах – реконструкция зрительного зала и других помещений, электромонтажные работы и модернизация вентиляции.

Во время своего визита глава Башкирии встретился с руководством филармонии и обсудил с ним дальнейшее развитие культурного объекта. По его словам, когда ремонтные работы полностью завершатся, то филармония в Нефтекамске станет еще одной современной культурной площадкой в республике.

