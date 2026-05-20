В Башкирии двум семьям удалось спастись из огня благодаря пожарным извещателям

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии благодаря пожарным извещателям удалось спастись двум семьям. Как рассказали в Госкомитете республики по ЧС, оба случая произошли на прошлой неделе. Первый – в деревне Хлебодаровка Мелеузовского района, там загорелся дом, где жила многодетная семья. Когда вспыхнуло пламя, родители услышали сигнал извещателя и вместе с детьми быстро успели выбраться на улицу. Второй же случай произошел деревне Ишбулдино Абзелиловского района, там благодаря извещателю осталась многодетная семья из пяти человек.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Все просто: нужно установить извещатели и проверять их на исправность хотя бы раз в месяц. Также нельзя перегружать электросеть, чтобы не произошло замыкания, а главное – объяснить детям правила поведения при пожаре.

