В Башкирии в 2026 году почти вдвое увеличилось количество ипотечных сделок

Благодаря электронному формату, заявления на ипотеку регистрируются уже на следующий день после подачи документов в банк

В Башкирии в период с января по апрель 2024 года почти вдвое увеличилось количество ипотечных сделок. Как сообщает Управление Росреестра по республике, за этот период зарегистрировано 28 603 ипотечные сделки, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда эта цифра составляла 22300 закрытых сделок). В статистику вошли кредиты на покупку жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке. Более 90% сделок оформлено в электронном формате.

Как сообщил руководитель Управления Росреестра по Башкирии Петр Клец, цифровизация позволила сократить время на административные процедуры и повысить доступность услуг. Основная масса заявлений регистрируется за один рабочий день.

Также в регионе продолжает активно реализовываться проект «Электронная ипотека за 24 часа» - совместная инициатива Росреестра и крупнейших банков. Благодаря этому проекту зарегистрировать право собственности на жилые и коммерческие объекты возможно уже на следующий день, после того как документы были поданы в банк. А вот традиционный формат регистрации занимает от 5 до 7 рабочих дней.

Рост числа ипотечных сделок, по мнению экспертов, говорит о стабильном спросе на жилищные кредиты. Ипотека по-прежнему остается главным инструментом для решения квартирного вопроса. Подать заявление в электронном виде можно через Госуслуги или онлайн-сервисы банков.

