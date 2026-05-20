НовостиЧто происходит20 мая 2026 14:37

В Москве суд оставил в СИЗО министра культуры Башкирии Амину Шафикову

Защите чиновницы отказали в изменении меры пресечения
Яна БАЗЕКИНА
Амину Шафику обвиняют в превышении должностных полномочий и крупной взятке. Фото: vk.com/amina_shafikova

В Московском городском суде рассмотрели ходатайство от адвокатов главы Минкульта Башкирии по изменению меры пресечения. Информация о прошедшем судебном заседании появилась на официальном портале Судов общей юрисдикции города Москвы. В итоге стороне защиты было отказано, и Амина Шафикова останется в СИЗО до 6 июня.

Напомним, силовики задержали Амину Шафикову 18 февраля по обвинению в растрате, а также в получении взятки в особо крупном размере. Чиновницу этапировали в Москву, где суд избрал ей меру пресечению и отправил в следственный изолятор на время расследования.

