В Башкирии метрические книги разместят в федеральной архивной системе

Сейчас в Нацархиве республики хранятся 13 тысяч метрических книг

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, что в республике проводится оцифровка архивных данных. В настоящий момент в Национальном архиве Башкирии хранятся 13 тысяч метрических книг, которые содержат данные о рождении, смертях, мусульманских и православных приходах – всего более 4 млн листов. Большая часть из них уже оцифрованы, чтобы сохранить память об истории тысяч семей. Также работает проект «Башархив», где можно познакомиться с ценными историческими документами, а также итогами сельскохозяйственной переписи от 1917 года, которая проводилась в Уфимской и Оренбургской губерниях.

- Мы видим, что все больше наших жителей хотят знать, откуда они родом, кем были их предки, как жили их семьи и их народ. Без этого трудно по-настоящему понимать и себя, и свою страну, - отметил Андрей Назаров.

Также чиновник поручил выполнить пилотное подключение региона к федеральной системе удаленного использования архивных документов, чтобы разместить там метрические книги.

