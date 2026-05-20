В Башкирии браконьеры жестоко расправились с тремя лосями

За незаконную добычу лосей грозит лишение свободы до 2 лет. Фото: Вадим КОРБУТ

В Кармаскалинском районе инспекторы обнаружили останки трех лосей, убитых браконьерами. Как рассказали в Минэкологии республики, в конце апреля на территории охотничьих угодий во время обхода были обнаружены голова и конечности лося. На место происшествия вызвали полицейских, и после осмотра окрестностей были найдены еще останки двух лосей. Очевидно, что их убили браконьеры.

По факту браконьерства возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных проводят следственные действия, собирают вещественные доказательства и устанавливают виновных.

В Минэкологии Башкирии напоминают, что незаконная охота на лосей карается административным штрафом в размере до 500 тысяч рублей, а также может повлечь уголовную ответственность с лишением свободы сроком до 2 лет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.