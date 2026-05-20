Мэра Уфы Ратмира Мавлиева выписали из больницы. Он вернулся под домашний арест

Мэра Уфы, арестованного по обвинению в коррупции, выписали из Республиканской клинической больницы имени Куватова. Об этом сообщил телеканал «Вся Уфа». Журналисты опубликовали видео из коридора больницы: глава города успел обмолвиться парой слов, держа руках роман Ивана Тургенева «Отцы и дети».

– Намного лучше себя чувствую. Спасибо врачам нашим и жителям. Много слов поддержки, писем прислали. Это трогает меня. Всем большое спасибо!

В беседе с «КП-Уфа» адвокат Мавлиева Марат Самойлов сообщил, что его подопечный уже дома. Мера пресечения в виде домашнего ареста сохранится как минимум до 27 июня. Это решение уже вступило в силу, хотя ранее правоохранительные органы планировали его оспорить.

Напомним, Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля, его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток. Свою вину мэр Уфы категорически отрицает.

Сначала Ратмира Мавлиева отправили в СИЗО, но он смог обжаловать это решение в Верховном суде, и его перевели на домашний арест. 12 мая ему стало плохо – его госпитализировали в РКБ имени Куватова с подозрением на сердечный приступ.

