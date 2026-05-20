В Башкирии ожидаются перепады температур от ночных заморозков до +29 градусов

Синоптики обещают три дня без осадков, но с сильным ветром на юго-востоке.

На этой неделе в Башкирии ожидаются резкие перепады температуры. Синоптики прогнозируют три дня без осадков, но с заметными колебаниями тепла.

В четверг, 21 мая, дождя не будет. Правда, ночью на юго-востоке возможен небольшой дождь. Ветер подует с севера и северо-востока, умеренный, а на юго-востоке порывы могут быть сильными. Ночью воздух остынет до +9…+14 градусов, в отдельных местах – до +4. Днем потеплеет до +18…+23.

В пятницу, 22 мая, осадков не ожидается. Ветер будет слабым, направление переменное. Ночь станет прохладнее: столбики термометров покажут +6…+11 градусов, на востоке – до +1. Зато днем воздух прогреется до +21…+26.

В субботу, 23 мая, снова без дождей. Ветер сменится на западный, умеренный. Ночью температура составит +7…+12 градусов, на востоке – до +2. Днем станет еще теплее – от +24 до +29.

