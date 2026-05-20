НовостиОбщество20 мая 2026 11:53

В Башкирии после аномальной жары похолодает до +19 градусов

Через республику пройдет холодный фронт с севера
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе 21 мая ожидается ясная погода без осадков.

В Башкирии в четверг, 21 мая, после нескольких дней аномальной жары ожидается заметное похолодание. Через территорию республики с севера пройдет холодный атмосферный фронт, благодаря чему дневная температура воздуха опустится до более комфортных значений.

По данным Башгидромета, ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, а днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. Местами по республике синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди, ветер же будет дуть с северо-востока и востока.

