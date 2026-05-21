Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит21 мая 2026 3:25

В Башкирии 62-летний мужчина из мести сжег баню соседки из-за шуток

Ранее судимый житель Илишевского района поджег чужую постройку из-за обидных слов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Хозяйка бани часто смеялась над мужчиной.

Хозяйка бани часто смеялась над мужчиной.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Илишевском районе Башкирии полицейские задержали 62-летнего мужчину, которого заподозрили в поджоге чужой бани. О пожаре сообщила сама 39-летняя хозяйка постройки.

На место выехал участковый уполномоченный, который выяснил, что к случившемуся причастен ранее судимый местный житель. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и объяснил свой поступок.

Оказалось, что причиной стала банальная обида. По словам мужчины, владелица бани постоянно подшучивала над ним, и ему не понравились насмешки, поэтому он и решил отомстить.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.