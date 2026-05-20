Дворы по программе «Башкирские дворики» оборудуют камерами и фонарями

Муниципалитеты смогут тратить до 5 процентов субсидии на сметную документацию.

В Башкирии обновили правила благоустройства дворов по программе «Башкирские дворики». Изменения в постановление правительства внес премьер-министр республики Андрей Назаров. Документ опубликовали на портале правовой информации региона. Главное нововведение действует с 19 мая: теперь в перечень разрешенных работ включили восстановление элементов детских игровых и спортивных площадок.

Кроме того, уточнили полный список того, что входит в комплексный ремонт придомовых территорий. В него добавили:

- парковки и дорожную разметку;

- тротуары и пешеходные дорожки;

- бортовые камни с окрашиванием;

- зоны отдыха;

- детские, спортивные и контейнерные площадки;

- ограждения и озеленение;

- освещение и видеонаблюдение.

Также муниципалитеты теперь могут направлять до 5 процентов субсидии на разработку проектно-сметной документации. Доля бюджетного софинансирования при этом не должна превышать 70 процентов от общих затрат.

