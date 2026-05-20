Дворы по программе «Башкирские дворики» оборудуют камерами и фонарями

Фото: Алексей БУЛАТОВ.
В Башкирии обновили правила благоустройства дворов по программе «Башкирские дворики». Изменения в постановление правительства внес премьер-министр республики Андрей Назаров. Документ опубликовали на портале правовой информации региона. Главное нововведение действует с 19 мая: теперь в перечень разрешенных работ включили восстановление элементов детских игровых и спортивных площадок.
Кроме того, уточнили полный список того, что входит в комплексный ремонт придомовых территорий. В него добавили:
- парковки и дорожную разметку;
- тротуары и пешеходные дорожки;
- бортовые камни с окрашиванием;
- зоны отдыха;
- детские, спортивные и контейнерные площадки;
- ограждения и озеленение;
- освещение и видеонаблюдение.
Также муниципалитеты теперь могут направлять до 5 процентов субсидии на разработку проектно-сметной документации. Доля бюджетного софинансирования при этом не должна превышать 70 процентов от общих затрат.
