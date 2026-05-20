В Уфе двое пятиклассников забросали камнями электричку и разбили окно

В Уфе пятиклассники не осознавали, что их шалость грозит травмами людям.

На перегоне недалеко от станции Спортивная в Уфе двое детей стали кидать камни в проходящий электропоезд. Машинист состава, который следовал по маршруту «Приютово – Тавтиманово», заметил это и сразу сообщил в дежурную часть уфимского линейного управления МВД России на транспорте. В результате хулиганских действий оказалось разбито окно в последнем вагоне.

Транспортные полицейские оперативно просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на платформе и благодаря этим материалам они быстро установили личности подростков. Уже на следующее утро двух пятиклассников, которые учатся в одной из уфимских школ, доставили в линейное подразделение полиции вместе с родителями.

На допросе школьники пояснили, что не осознавали, что они нарушают закон и портят чужое имущество. Подростки даже не задумывались о том, что их действия могли привести к серьезным травмам пассажиров, которые в тот момент находились у разбитого окна.

В отношении родителей мальчиков составили административные протоколы по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Все материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних, где с детьми и их семьями проведут профилактическую работу.

