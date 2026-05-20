Пьяная жительница Башкирии ударила полицейского и обматерила его при свидетелях

45-летней жительнице грозит срок за агрессию в отношении участкового.

Прокуратура Ермекеевского района утвердила обвинительное заключение против 45-летней местной жительницы, которую обвиняют в применении насилия к представителю власти и в публичном оскорблении полицейского при исполнении.

По версии следствия, в январе этого года старший участковый пришел проводить обыск в дом в рамках уголовного дела. Он зашел во двор, но пьяная женщина начала ему мешать и вела себя агрессивно, а затем ударила дознавателя кулаком в левое предплечье и обматерила его.

Уголовное дело направили в Бижбулякский межрайонный суд, где его рассмотрят по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.