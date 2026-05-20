В Челябинской области в реке нашли обвязанное цепью тело пропавшей жительницы Башкирии

Муж погибшей обратился в полицию, когда она отвезла сына в больницу и не вернулась. Фото: СК Челябинской области.

В Челябинской области арестовали 54-летнего жителя Башкирии, которого обвиняют в убийстве знакомой. Страшную находку сделали 10 мая на берегу реки Урал неподалеку от поселка Гранитный Кизильского района, где обнаружили труп женщины. Тело было обвязано металлической цепью, к которой прикрепили бетонный шлакоблок.

Следователи и полицейские установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался житель Башкирии, а погибшей - 42-летняя женщина из деревни Куватово Баймакского района, которая числилась пропавшей без вести еще с прошлого года. В ноябре 2025 года ее муж обратился в полицию с заявлением, что супруга уехала отвозить сына в больницу и не вернулась.

Как рассказали в СК, обвиняемый признался в содеянном. По его словам, вечером 10 ноября он встретился с женщиной недалеко от села Кусеево Баймакского района. Пара сидела в машине и ссорилась из-за ревности. Во время ссоры мужчина задушил женщину, и чтобы замести следы, мужчина перевез тело на берег Урала – к поселку Гранитный в Челябинской области, где обвязал погибшую цепью с бетонным блоком и сбросил в воду.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.