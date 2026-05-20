С начала года в Башкирии от клещей пострадали 2854 человека

Жители Башкирии стали реже страдать от клещей.

В Башкирии подвели статистику укусов клещей с начала сезона. Так, в этом году в больницы обратились 2854 человека, из них 35,6 процента - дети. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что за тот же период прошлого года обращений было заметно больше - 4665. Разница составляет почти две тысячи случаев.

- Количество пострадавших от клещей в республике заметно снизилось, - заметили в ведомстве.

