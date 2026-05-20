В Уфе, Стерлитамаке и Салавате вновь ввели режим «черного неба»

Режим №1 НМУ ввели сразу в трех крупных городах республики. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 20 мая, в трех крупных городах Башкирии – Уфе, Стерлитамаке и Салавате – ввели режим «черного неба». Речь идет о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени. Об этом сообщили в минэкологии республики.

Режим начнет действовать с 20 часов сегодняшнего дня и продлится ровно сутки. Что это значит для горожан? Из-за неблагоприятной погоды выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных предприятий не будут рассеиваться как обычно. Они опустятся ниже – до уровня жилых домов. Поэтому заводам в этот период предписано сократить объемы выбросов в соответствии с их технологическими регламентами.

Ранее синоптики предупреждали, что в западных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.