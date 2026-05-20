В Башкирии студенты получат дополнительные стипендии

В Башкирии объявили конкурс на стипендии правительства и главы республики для студентов профессиональных образовательных организаций. Деньги будут платить в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщили на официальном сайте минпросвещения региона.

Стипендии могут получить только очники, которые добились особых успехов в учебе, науке, творчестве или спорте. Свои достижения нужно подтвердить дипломами, грамотами или другими документами.

На стипендию правительства республики вправе рассчитывать студенты, которые осваивают программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Их успехи должны быть подкреплены дипломами победителей или призеров республиканских, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, турниров, фестивалей или спортивных соревнований.

Стипендия главы Башкирии предназначена для очников государственных профессиональных образовательных организаций. Помимо побед в олимпиадах и конкурсах, претенденты могут быть авторами открытий, изобретений или научных статей, которые опубликовали в республиканских, российских и зарубежных изданиях. Подробнее о порядке и сроках подачи заявок можно узнать на сайте минпросвещения Башкирии.

