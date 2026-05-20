Житель села Верхние Киги нашел у дома меч с нефритовым перекрестием

Меч, вероятно, принадлежал кочевникам и лежал на месте культового святилища.

В Национальном музее Башкирии рассказали об удивительной находке. Житель села Верхние Киги случайно обнаружил на склоне горы напротив своего дома старинный меч с нефритовым перекрестием.

Оказалось, что меч уникален и относится к эпохе раннего железа: двулезвийный, железный, с рукоятью, с перекрестием из нефрита. Его длина – 89,5 сантиметра. Скорее всего, оружие принадлежало кочевникам и является импортом китайского происхождения. Датируется клинок первым-вторым веком нашей эры. На сегодня это единственный меч с нефритовым перекрестием, который нашли на территории Башкирии.

Артефакт лежал на склоне горы, а рядом не оказалось никаких других предметов. Это говорит о том, что место, вероятно, было культовым – кочевники могли устроить там святилище и оставляли оружие во время обрядов поклонения богу войны. Когда находку можно будет увидеть в музейных витринах, станет известно позже

