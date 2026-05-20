С 1 июля в Башкирии вырастет плата за повторное расширение земельных участков

Льготный коэффициент 0,3 сохранится для садоводства, огородничества и ИЖС при первом перераспределении.

В Башкирии с 1 июля 2026 года меняются правила расчета платы за увеличение частных земельных участков. Речь идет о перераспределении, а именно, когда к своей земле человек добавляет кусок государственной или неразграниченной территории. Правительство республики утвердило новые коэффициенты, а документ подписал премьер-министр Андрей Назаров.

Для граждан, которые расширяют наделы под личное подсобное хозяйство, огородничество, садоводство, дачное хозяйство или индивидуальное жилищное строительство, сохраняется льгота. При первом перераспределении применяют коэффициент 0,3. Это значит, что плата за прирезаемую государственную землю составит всего 30 процентов от ее кадастровой стоимости.

А вот если тот же участок перераспределяют повторно, либо если его площадь уже увеличивали после того, как постановление вступило в силу, коэффициент поднимают до 1. Тогда доплачивать придется уже полную стоимость земли. Для всех остальных земельных участков, которые не попали в льготный список, коэффициент по умолчанию тоже равен 1.

