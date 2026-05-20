В западных районах Башкирии объявили чрезвычайную пожарную опасность

Синоптики предупреждают о высоком риске возгораний на западе региона.

В среду, 20 мая, в отдельных западных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в Башгидромете. По прогнозам синоптиков, существенных осадков сегодня не предвидится. Днем на северо-востоке возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер ночью будет слабым, направление переменное. Днем подует северо-восточный ветер, умеренный, но местами порывы могут усиливаться до сильных. Температура воздуха днем поднимется до +26…+31 градуса. В условиях жары и отсутствия дождей риск возникновения природных пожаров на западе региона становится особенно высоким.

