НовостиЧто происходит20 мая 2026 4:00

Житель Башкирии получил тяжелые ожоги во время пожара в доме

В селе Султанаево сгорел дом многодетной семьи, хозяин в больнице с ожогами
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: МЧС по РБ

Вечером 19 мая в Кушнаренковском районе произошел пожар: загорелся бревенчатый жилой дом с верандой на улице Казанской в селе Султанаево. Огонь также перекинулся на надворную постройку. Как сообщили в МЧС по Башкирии, в доме жила многодетная семья.

На место вызова оперативно приехали сотрудники МЧС России и добровольная пожарная команда Шариповского сельсовета, которые полностью потушили пожар. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Так, 59-летний хозяин дома получил обширные ожоги тела и дыхательных путей. Мужчину госпитализировали в Городскую клиническую больницу №18 города Уфы.

Причину пожара предстоит установить дознавателю ведомства.

