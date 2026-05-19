В Башкирии обсуждают ремонт участка трассы, проходящей рядом с заказниками

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участок федеральной трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск планируют отремонтировать в этом году. Проект реконструкции восьми километров дороги разработали в Минстрое республики. Сейчас, по данным издания Ufacitynews.ru, идут общественные обсуждения проекта.

Согласно документации, тот самый участок трассы проходит по территории Ишимбайского района. Его часть пройдет, в том числе, по землям Макаровского лесничества и рядом с особо охраняемыми природными территориями – «Ишимбайским заказником» и памятником природы «Участок горы Алатау». Власти принимают пожелания к проекту реконструкции «от всех заинтересованных лиц».

Если после общественных обсуждений проект будет утвержден, то часть земель лесного фонда переведут в категорию земель промышленного назначения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.