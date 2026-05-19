В Уфе до конца сентября перекроют полосу движения по улице Советской

В Уфе ограничат движение по одной полосе на улице Советская, сообщает Минтранс Башкирии. По данным ведомства, часть проезжей части по нечетной стороне будет закрыта до 30 сентября. Речь идет об участке от перекрестка Советской с Пушкина до Тукаева.

Еще одни участок дороги по улице Советской также будет частично перекрыт - от Заки Валиди до перекрестка с улицей Пушкина будет. Здесь также движение закроют по одной полосе. Как пояснили в министерстве транспорта Башкирии, перекрытие связано с благоустройством тротуара. Власти просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут.

