За внедрение ИИ в экономику будет отвечать специальный совет при главе Башкирии

Накануне глава Башкирии подписал указ о создании совета по вопросам развития цифровизации и внедрению ИИ в госуправление и экономику.

Согласно документу, этот совещательный орган будет давать рекомендации по соответствующим вопросам и предлагать стратегические решения. В его состав вошли чиновники правительства, руководители крупных высокотехнологичных компаний, технических вузов и колледжей. Возглавил совет Радий Хабиров.

Помимо создания совета при главе Башкирии по цифровизации и внедрению ИИ, сегодня, 19 мая, Радий Хабиров объявил о кадровом назначении. Новую должность в республиканском правительстве вице-премьера по вопросам цифровизации занял Олег Ли.

