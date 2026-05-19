Жители Уфы жалуются на нашествие комаров

Узнать о плановой обработке от комаров можно на сайте центра дезинфекции.

Жители Уфы бьют тревогу: в городе настоящее нашествие комаров. Люди требуют от властей обрабатывать парки и зеленые зоны. Одна из уфимок пожаловалась изданию ГорОбзор.ру, что вечером в Сипайлово и Инорсе просто невозможно выйти на улицу.

Другая жительница отдыхала в парке Лесоводов. По ее словам, насекомых там – море, особенно по вечерам. Она недоумевает: в городе раньше никогда не было столько комаров

- Их же должны травить?

В мэрии Уфы пояснили, что обработка территорий уже идет, но в первую очередь ее проводят в местах массового отдыха и в зонах возле воды. Уточнить, обрабатывали ли конкретную территорию или собираются ли это делать, можно на сайте центра дезинфекции. Там выложен полный список мест, где уже провели обработку или планируют. Также можно позвонить в Республиканский центр дезинфекции по телефону 8 (347) 273-83-27 или приехать по адресу: улица Мингажева, 127/1.

