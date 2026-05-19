Суд обязал бизнесмена снести плавучую баню на Нугушском водохранилище

Решение о сносе плавучей бани пока не вступило в силу.

Арбитражный суд Башкирии встал на сторону министерства природопользования и экологии республики в тяжбе с владельцем базы отдыха. Спор разгорелся из-за объекта, расположенного на Нугушском водохранилище.

Судья постановил разорвать договор на использование водного объекта. Кроме того, бизнесмена обязали убрать с акватории плавучую баню.

В природоохранном ведомстве пояснили, что такое сооружение нарушает водоохранное законодательство. Уточняется, что решение суда пока еще не вступило в законную силу.

