В Уфе уже четвертый день ищут 24-летнего Алмаза Кускильдина

Волонтеры «ЛизыАлерт» просят помочь найти Алмаза Кускильдина.

В Уфе разыскивают 24-летнего мужчину. Алмаз Кускильдин пропал 15 мая, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, среднее телосложение, черные волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в серую футболку, черные джинсы, серые кроссовки и черную кепку.

Всех, кто знает, где сейчас находится мужчина, просят звонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.

