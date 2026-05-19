В Башкирии загорелись два торговых центра, есть пострадавший

Фото: МЧС по РБ

В Башкирии за один день случилось два пожара в торговых центрах. О подробностях ЧП рассказали МЧС республики.

По данным ведомства, сначала огонь вспыхнул в Нефтекамске в небольшом помещении на улице Социалистической. Пламя потушили сразу, не дав ему распространиться.

Другое возгорание произошло в Стерлитамаке, в ТЦ на улице Мира. Там загорелся коридор в металлокаркасном здании. В результате пострадал 40-летний мужчина, который надышался продуктами горения. Пострадавшего доставили в больницу.

Причины и обстоятельства обоих пожаров будут выяснять специалисты МЧС России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.