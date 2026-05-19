В Уфе осудили четверых подростков за разбой, кражи и повреждение машин

Калининский районный суд Уфы вынес приговор четверым молодым людям, троим из которых уже исполнилось 18 лет, а одному – всего 17. В зависимости от того, какую роль каждый сыграл в преступлениях, их признали виновными по нескольким статьям: разбой, кража, умышленное повреждение чужого имущества и грабеж.

Суд установил, что в августе 2024 года компания подростков ночью на остановке «Дом пионеров» привязалась к случайному прохожему. Повод был ничтожный. Завязался конфликт, в ходе которого молодые люди избили мужчину и отняли у него мобильный телефон. Здоровью потерпевшего причинили вред средней тяжести. В чехле телефона обнаружилась банковская карта. Подростки расплачивались ею в магазинах и потратили почти 10 тысяч рублей.

Кроме того, фигуранты повредили две машины. Они разбивали стекла и двери складным ножом, отверткой и просто руками. Из автомобилей они украли ценные вещи, а владельцам транспорта причинили ущерб больше чем на 24 тысячи рублей.

На суде подсудимые признали свою вину частично, но ущерб потерпевшим возместили полностью. Двоих отправили в колонию: одному дали 3 года 5 месяцев (воспитательная колония), другому – 5 лет (исправительная колония общего режима). Остальным соучастникам назначили условные сроки – 1 год 6 месяцев и 2 года 1 месяц с испытательным сроком в 1 год и 2 года соответственно.

