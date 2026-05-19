Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит19 мая 2026 9:46

Авария на трассе в Башкирии унесла жизнь водителя «Рено»

В Мелеузовском районе КамАЗ столкнулся с Рено Логан, один человек погиб
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Водитель легковушки скончался на месте, пассажиров госпитализировали.

Водитель легковушки скончался на месте, пассажиров госпитализировали.

Во вторник, 19 мая, в Мелеузовском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что авария случилась на 170 километре трассы Уфа-Оренбург, где столкнулись грузовик КамАЗ и легковой автомобиль Рено Логан.

По данным ведомства, водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой. Еще двоих человек из той же машины увезли в больницу.

На месте работают сотрудники ГАИ. Они выясняют все подробности случившегося

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.