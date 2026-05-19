В Башкирии ищут лотерейного миллионера

Счастливчика просят прийти в офис в течение семи дней и забрать приз.

В Башкирии разыскивают жителя республики, который выиграл крупную сумму, но до сих пор об этом не знает. Речь идет о 191-м тираже лотереи «Мечталлион». Организаторы сообщили, что один из участников из республики выиграл 1 миллион рублей. Однако победитель до сих пор не пришел за деньгами. Известно только, что билет покупали онлайн, через мобильное приложение оператора.

Организаторы обращаются ко всем жителям Башкирии, кто участвовал в этом тираже через приложение, и просят перепроверить свои билеты. Если сумма выигрыша окажется больше 15 тысяч рублей, нужно в течение семи дней после публикации результатов розыгрыша прийти в клиентский офис «Национальной лотереи». Там придется пройти идентификацию и оформить все документы для получения приза.

