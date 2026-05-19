Жительница Башкирии ударила ножом сожителя в живот из ревности

Осознав случившееся, женщина попросила соседа вызвать скорую. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Благовещенском районе 64-летний мужчина попал в больницу с ножевым ранением в живот. Полицейские выяснили, что удар ему нанесла собственная сожительница.

В пресс-службе МВД по республике рассказали, что пара вместе выпивала алкоголь, а потом между ними вспыхнула ссора из-за ревности. В порыве гнева женщина схватила нож и ударила мужчину. Когда она осознала, что натворила, то попросила соседа вызвать скорую помощь. Подозреваемую задержали. Она дала признательные показания.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

